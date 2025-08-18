Marine Minute 33-25 (AUDIO)

WELCOME, I’M SGT KAYLA HALLORAN WITH YOUR MARINE MINUTE!
U.S. NAVY LANDING CRAFT AIR-CUSHIONS ONLOAD PERSONNEL AND EQUIPMENT WITH THE 22ND MARINE EXPEDITIONARY UNIT ONTO THE USS SAN ANTONIO LPD 17 IN THE ATLANTIC OCEAN.
THE LCAC IS PRIMARILY USED FOR TRANSPORTING WEAPON SYSTEMS, EQUIPMENT, CARGO AND PERSONNEL FROM SHIP TO SHORE.
WHILE MARINES TRAIN IN THE ATLANTIC OCEAN, WE SHIFT OUR FOCUS TO U.S. MARINE CORPS LT. GEN. MICHAEL J. BORGSCHULTE, THE 66TH SUPERINTENDENT OF THE U.S. NAVAL ACADEMY IN ANNAPOLIS, MARYLAND.
THIS MARKS THE FIRST TIME IN HISTORY THAT A MARINE HAS LED THE NAVAL ACADEMY.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
