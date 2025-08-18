Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Marine Minute 33-25 (AUDIO)

    UNITED STATES

    08.19.2025

    Audio by Sgt. Kayla Halloran and Lance Cpl. Andra Marton-Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I’M SGT KAYLA HALLORAN WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. NAVY LANDING CRAFT AIR-CUSHIONS ONLOAD PERSONNEL AND EQUIPMENT WITH THE 22ND MARINE EXPEDITIONARY UNIT ONTO THE USS SAN ANTONIO LPD 17 IN THE ATLANTIC OCEAN.

    THE LCAC IS PRIMARILY USED FOR TRANSPORTING WEAPON SYSTEMS, EQUIPMENT, CARGO AND PERSONNEL FROM SHIP TO SHORE.

    WHILE MARINES TRAIN IN THE ATLANTIC OCEAN, WE SHIFT OUR FOCUS TO U.S. MARINE CORPS LT. GEN. MICHAEL J. BORGSCHULTE, THE 66TH SUPERINTENDENT OF THE U.S. NAVAL ACADEMY IN ANNAPOLIS, MARYLAND.

    THIS MARKS THE FIRST TIME IN HISTORY THAT A MARINE HAS LED THE NAVAL ACADEMY.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.19.2025
    Date Posted: 08.22.2025 09:08
    Category: Newscasts
    Audio ID: 88104
    Filename: 2508/DOD_111247497.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    PUBLIC DOMAIN  

