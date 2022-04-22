30 second radio spot on suicide prevention featuring the voice of 52FW Commander Colonel Leslie Hauck.
HELLO, SABER NATION. I’M COLONEL LESLIE HAUCK, COMMANDER OF THE 52ND FIGHTER WING. AS A KEY PARTNER IN NATO’S DEFENSIVE ALLIANCE, SABER NATION, YOU HAVE BEEN CRUSHING IT, BUT KEEPING THIS KIND OF PACE CAN TAKE A TOLL ON OUR RESILIENCY AND THAT OF OUR FAMILIES. THIS IS NOT A BASE THAT GOES AT IT ALONE. REACHING OUT FOR HELP IS SOMETHING I DO EVERY DAY. IF YOU FIND YOURSELF STRUGGLING, CONTEMPLATING SELF-HARM OR EVEN SUICIDE, GIVE YOUR WINGMEN A CHANCE TO HELP. WE HAVE A FANTASTIC TEAM OF CHAPLAINS, MENTAL HEALTH PROVIDERS, FIRST SERGEANTS, SUPERVISORS AND COMMANDERS TO TAKE CARE OUR MOST IMPORTANT ASSET: THAT'S YOU.
|Date Taken:
|04.22.2022
|Date Posted:
|04.22.2022 04:15
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|69048
|Filename:
|2204/DOD_108930405.mp3
|Length:
|00:00:30
|Year
|2022
|Genre
|Blues
|Location:
|SPANGDAHLEM AIR BASE, RP, DE
|Web Views:
|0
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Suicide Prevention Spot - 52FW CC Colonel Hauck, by SSgt Susan Roberts, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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