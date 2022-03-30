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    USO Superhero Storytime

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    SPANGDAHLEM AIR BASE, RP, GERMANY

    03.30.2022

    Audio by Staff Sgt. Susan Roberts 

    AFN Spangdahlem

    AFN Spangdahlem 30 second radio spot for the USO's superhero story time.

    Script:

    SWING IN, FLY OR TELEPORT WITH YOUR FAMILY TO THE USO ON APRIL 28TH AT 4 PM FOR NATIONAL SUPERHERO DAY STORYTIME. FUEL UP WITH A SNACK AND ENJOY A COMIC BOOK READING WHILE CRAFTING YOUR OWN SUPERHERO TO TAKE BACK TO YOUR SECRET SANCTUM. NO REGISTRATION IS REQUIRED. FOR ANY QUESTIONS OR MORE INFORMATION, CONTACT THE USO AT 452-6380 OR CHECK OUT THEIR FACEBOOK PAGE USO SPANGDAHLEM. THE USO IS A NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION AND NOT A PART OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.30.2022
    Date Posted: 03.30.2022 09:49
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68823
    Filename: 2203/DOD_108886532.mp3
    Length: 00:00:30
    Year 2022
    Genre Blues
    Location: SPANGDAHLEM AIR BASE, RP, DE 
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, USO Superhero Storytime, by SSgt Susan Roberts, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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