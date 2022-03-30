AFN Spangdahlem 30 second radio spot for the USO's superhero story time.
Script:
SWING IN, FLY OR TELEPORT WITH YOUR FAMILY TO THE USO ON APRIL 28TH AT 4 PM FOR NATIONAL SUPERHERO DAY STORYTIME. FUEL UP WITH A SNACK AND ENJOY A COMIC BOOK READING WHILE CRAFTING YOUR OWN SUPERHERO TO TAKE BACK TO YOUR SECRET SANCTUM. NO REGISTRATION IS REQUIRED. FOR ANY QUESTIONS OR MORE INFORMATION, CONTACT THE USO AT 452-6380 OR CHECK OUT THEIR FACEBOOK PAGE USO SPANGDAHLEM. THE USO IS A NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION AND NOT A PART OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE.
|Date Taken:
|03.30.2022
|Date Posted:
|03.30.2022 09:49
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|68823
|Filename:
|2203/DOD_108886532.mp3
|Length:
|00:00:30
|Year
|2022
|Genre
|Blues
|Location:
|SPANGDAHLEM AIR BASE, RP, DE
|Web Views:
|0
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
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This work, USO Superhero Storytime, by SSgt Susan Roberts, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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