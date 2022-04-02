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    Marine Minute: Tax Season

    Marine Minute: Tax Season

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    UNITED STATES

    02.04.2022

    Audio by Lance Cpl. Oneg Plisner 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL ONEG PLISNER WITH YOUR MARINE MINUTE.
    IT’S BEEN SAID THAT ONLY TWO THINGS ARE CERTAIN IN LIFE AND THAT’S DEATH AND TAXES. THAT’S RIGHT MARINES, TAX SEASON IS RIGHT AROUND THE CORNER, HERE’S WHAT YOU NEED TO KNOW.
    INDIVIDUAL 2021 TAX RETURNS BEGAN ACCEPTANCE AND PROCESSING ON JANUARY 24TH. MARINES WILL HAVE UNTIL APRIL 18TH TO SUBMIT THEIR TAXES OR REQUEST AN EXTENSION.
    MILTAX IS A FREE SERVICES THAT PROVIDES TAX SUPPORT THAT FOCUSES ON MILITARY LIFE, GO TO MILITARYONESOURCE.MIL TO LEARN MORE. 3RD PARTY COMPANIES OFFER ONLINE AND IN PERSON FILING AS WELL, DO YOUR RESEARCH AND CHOOSE WHAT’S BEST FOR YOU. FOR FASTER PROCESSING, FILE ELECTRONICALLY AND CHOOSE DIRECT DEPOSIT.
    DON’T FORGET TO CHECK YOUR STATES LOCAL TAX OBLIGATIONS AS THESE DO DIFFER FROM STATE TO STATE. ALSO MAKE SURE YOU HAVE ACCOUNTED FOR ALL INCOME AND EXPLORED ALL AVAILABLE DEDUCTIONS.
    GIVE YOURSELF ENOUGH TIME TO FILE AND START COLLECTING YOUR TAX INFORMATION EARLY. YOU CAN ALREADY FIND YOUR W2 FORM ON MARINES ONLINE OR ON YOUR MYPAY ACCOUNT.
    FOR MORE TAX INFORMATION AND RESOURCES GO TO IRS.GOV. THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 02.04.2022
    Date Posted: 02.11.2022 14:49
    Category: Newscasts
    Audio ID: 68495
    Filename: 2202/DOD_108809285.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2022
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Tax Season, by LCpl Oneg Plisner, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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