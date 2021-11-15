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    Marine Minute - Thanksgiving Safety

    Marine Minute - Thanksgiving Safety

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    FORT MEADE, MD, UNITED STATES

    11.15.2021

    Audio by Lance Cpl. Hailey Music 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL HAILEY MUSIC WITH YOUR MARINE MINUTE.
    THANKSGIVING IS A TIME TO GATHER WITH FRIENDS AND FAMILY, BUT ALSO A TIME TO DO IT SAFELY.
    ACCORDING TO THE AMERICAN RED CROSS, HOUSE FIRES CLAIM SEVEN LIVES EVERY DAY IN THE UNITED STATES AND COOKING IS THE NUMBER ONE CAUSE.
    AS YOU ENJOY THIS HOLIDAY,
    NEVER LEAVE COOKING FOOD UNATTENDED AND MAKE SURE TO TEST YOUR SMOKE ALARMS, SOMETHING THAT SHOULD BE DONE MONTHLY.
    ALSO, RECOGNIZE THAT COVID-19 IS STILL A SERIOUS PROBLEM. ACCORDING TO THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, THE U.S. IS CURRENTLY AT A HIGH LEVEL OF COMMUNITY TRANSMISSION.
    HERE ARE SOME STEPS YOU CAN TAKE TO PROTECT YOURSELF AND OTHERS DURING THIS HOLIDAY.
    WASH YOUR HANDS FREQENTLY. IF YOU ARE SICK OR HAVE COVID-19 SYMPTOMS, DO NOT HOST OR ATTEND HOLIDAY GATHERINGS AND AVOID CROWDED OR POORLY VENTILATED SPACES.
    DO YOUR PART TO HAVE A SAFE AND HEALTHY HOLIDAY.
    THAT’S YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 11.15.2021
    Date Posted: 11.16.2021 09:08
    Category: Newscasts
    Audio ID: 67805
    Filename: 2111/DOD_108685717.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2021
    Genre Newscast
    Location: FORT MEADE, MD, US 
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute - Thanksgiving Safety, by LCpl Hailey Music, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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