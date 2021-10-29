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    Marine Minute: Domestic Violence Awareness Month

    Marine Minute: Domestic Violence Awareness Month

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    UNITED STATES

    10.29.2021

    Audio by Lance Cpl. Joseph Cooper 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M LANCE CORPORAL JOSEPH COOPER WITH YOUR MARINE MINUTE

    AS DOMESTIC VIOLENCE AWARENESS MONTH COMES TO A CLOSE, WE MUST NOT FORGET THAT DOMESTIC VIOLENCE AWARENESS IS A YEAR-ROUND PRIORITY. THE PURPOSE OF THE CAMPAIGN IS TO BRING AWARENESS TO THE MILITARY COMMUNITY’S RESPONSIBILITY TO SUPPORT VICTIMS, RESPOND TO ABUSE, AND FOCUS ON PREVENTION EFFORTS.

    THE 2021 CAMPAIGN THEME IS “UNITED TO END DOMESTIC ABUSE,” AS DOMESTIC ABUSE IS NOT SOMETHING THAT CAN BE OVERCOME ALONE. IT TAKES A TEAM EFFORT FROM OUR COMMUNITIES, COMMANDS AND MARINE CORPS FAMILIES.

    THE FAMILY ADVOCACY PROGRAM IS THE MARINE CORPS' DESIGNATED PROGRAM TO ADDRESS DOMESTIC VIOLENCE, DOMESTIC ABUSE AND CHILD ABUSE AND NEGLECT. FAP OFFERS PREVENTION RESOURCES, TO INCLUDE COURSES THAT BUILD SKILLS THAT STRENGTHEN RELATIONSHIPS AND REDUCE THE RISK OF DOMESTIC ABUSE.

    FOR MORE INFORMATION AND RESOURCES, VISIT USMC-MCCS.ORG AND NAVIGATE TO THE FAMILY ADVOCACY PROGRAM, COMMUNITY COUNSELING PROGRAM, AND MARINE CORPS FAMILY TEAM BUILDING PAGES.

    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.29.2021
    Date Posted: 11.01.2021 15:00
    Category: Newscasts
    Audio ID: 67691
    Filename: 2111/DOD_108660036.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist LCpl. Joseph Cooper
    Album Marine Minute
    Year 2021
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: Domestic Violence Awareness Month, by LCpl Joseph Cooper, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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