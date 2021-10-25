Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook
    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Marine Minute: See Something, Say Something

    Marine Minute: See Something, Say Something

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    FORT GEORGE G. MEADE, MD, UNITED STATES

    10.25.2021

    Audio by Lance Cpl. Brian Stippey 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M LANCE CORPORAL JOSEPH COOPER WITH YOUR MARINE MINUTE.
    EVERY FALL WE OBSERVE CYBER SECURITY AWARENESS MONTH AND THERE’S ONE THING YOU SHOULD ALWAYS KEEP IN MIND: CYBER SECURITY IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY. IF YOU SEE SOMETHING, SAY SOMETHING.
    YOU MAY NOT THINK THAT ONE PERSON CAN AFFECT CYBER SECURITY ON A LARGE SCALE, BUT YOU’D BE WRONG. THE MARINE CORPS’ DEPUTY COMMANDANT FOR INFORMATION, LIEUTENANT GENERAL MATHEW GLAVYSAYS, “INDIVIDUAL ACTIONS ONLINE MATTER, AND WHAT THE MARINE CORPS TEAM DOES EVERY DAY MUST CONTRIBUTE TO THE MISSION." HE ALSO SAYS THAT IN TODAY’S ENVIRONMENT, CYBER THREAT ACTORS WITH MALICIOUS INTENT ARE ALWAYS SEEKING TO EXPLOIT CYBER VULNERABILITIES. SO DON’T GIVE THEM THE OPPORTUNITY.
    REPORT ANY TYPE OF SUSPICIOUS ACTIVITY YOU SEE TO YOUR UNIT’S SECURITY OFFICE. TO LEARN MORE ABOUT WHAT CONSTITUTES A SECURITY THREAT, VISIT CISA DOT GOV SLASH CYBER SECURITY AWARENESS MONTH, OR REVIEW THE ANNUAL CYBER AWARENESS COURSE AVAILABLE ON MARINE-NET. DO YOUR PART THIS FALL, AND ALL YEAR ROUND, TO STAY CYBER-SMART.
    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS, GO TO MARINES.MIL. (U.S. Marine Corps audio by LCpl. Brian Stippey)

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.25.2021
    Date Posted: 10.26.2021 09:58
    Category: Newscasts
    Audio ID: 67631
    Filename: 2110/DOD_108646821.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2021
    Genre Newscast
    Location: FORT GEORGE G. MEADE, MD, US 
    Web Views: 3
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: See Something, Say Something, by LCpl Brian Stippey, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    Cyber Security Awareness Month
    See Something Say Something
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    USMCNews

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT