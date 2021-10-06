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    (Domestic Violence) - Restricted & Unrestricted Reporting

    (Domestic Violence) - Restricted & Unrestricted Reporting

    GERMANY

    06.10.2021

    Audio by Staff Sgt. Stephen Dornbos 

    AFN Bavaria

    DOMESTIC VIOLENCE HAS MANY KINDS OF FACES BEHIND THE WHITE PICKET FENCES. SOMETIMES IT’S A BRUISE OR A SCREAM. SOMETIMES IT’S A SMILE OR A LAUGH. WHAT EVER IT LOOKS OR SOUNDS LIKE, THERE IS HELP. YOU CAN GIVE AN UNRESTRICTED REPORT TO ANY PROVIDER OR THE MILITARY POLICE. YOU ALSO HAVE THE CHOICE OF GIVING RESTRICTED REPORTS TO CHAPLAINS, HEALTH CARE PROVIDERS, OR VICTIM ADVOCATES WHILE STILL GETTING ALL THE CARE YOU NEED. YOUR REPORT STAYS CONFIDENTIAL UNLESS IT INVOLVES CHILREN OR A LIFE-THREATENING EVENT. REMEMBER YOUR OPTIONS. REACH OUT FOR HELP TO BREAK DOMESTIC VIOLENCE.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.10.2021
    Date Posted: 06.10.2021 07:54
    Category: Newscasts
    Audio ID: 66593
    Filename: 2106/DOD_108391620.mp3
    Length: 00:00:30
    Year 2021
    Genre PSA
    Location: DE
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, (Domestic Violence) - Restricted & Unrestricted Reporting, by SSG Stephen Dornbos, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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