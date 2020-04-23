THIS IS A DOVER AIR FORCE BASE PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT. TO MITIGATE THE SPREAD OF COVID-19, THE DOVER AIR FORCE BASE COMMISSARY IS ONLY OPEN TO RETIREES , THEIR DEPENDENTS, AND VETERAN HEALTH ID CARD HOLDERS ON WEDNESDAYS AND SATURDAYS. THE STORE HAS A 75 SHOPPER CAPACITY, THOSE WAITING TO ENTER WILL RECEIVE A TICKET FOR A DESIGNATED SHOPPING TIME. FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.DOVER.AF.MIL/CORONAVIRUS OR CALL THE COMMISSARY AT 302-677- 4189.
|Date Taken:
|04.23.2020
|Date Posted:
|04.23.2020 18:21
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|63475
|Filename:
|2004/DOD_107784451.mp3
|Length:
|00:00:30
|Year
|2020
|Location:
|US
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
|Podcast Hits:
|0
This work, Dover Air Force Base Commissary Access PSA, by TSgt Esteban Esquivel, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
LEAVE A COMMENT