(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    11.21.2019

    Audio by Cpl. Nathan Hall 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL NATHAN HALL WITH YOUR MARINE MINUTE.



    STEPPING FORWARD TO PROTECT OUR NATURAL RESOURCES, THE MARINES OF CAMP PENDLETON HOSTED THE 2019 WESTERN REGIONAL PARTNERSHIP PRINCIPALS’ MEETING, MARKING THE FIRST TIME EVER THAT THE MEETING HAS BEEN HELD ON A MILITARY INSTALLATION.


    THE WESTERN REGIONAL PARTNERSHIP PRINCIPALS’ MEETING PROVIDES A PROACTIVE AND COLLABORATIVE FRAMEWORK FOR SENIOR LEADERS AT BOTH THE FEDERAL AND STATE LEVEL TO WORK ALONGSIDE NATIVE TRIBAL LEADERSHIP TO IDENTIFY COMMON GOALS AND EMERGING ISSUES IN THE STATES OF ARIZONA, CALIFORNIA, COLORADO, NEVADA, NEW MEXICO AND UTAH.

    THIS PARTNERSHIP IS CRUCIAL TO THE ABILITY OF THE MARINE CORPS TO ANSWER ITS NATIONS CALL TO DEVELOP SOLUTIONS THAT SUPPORT WRP PARTNERS AND PROTECT NATURAL & CULTURAL RESOURCES, HOMELAND SECURITY, AND MILITARY READINESS.


    THIS YEARS INVOCATION WAS GIVEN BY MR. CHRIS DEVERS, THE FORMER TRIBAL CHAIRMAN OF THE PAUMA BAND OF LUISENO INDIANS.



    THAT’S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 11.21.2019
    Date Posted: 11.22.2019 12:35
    Category: Newscasts
    Audio ID: 61502
    Filename: 1911/DOD_107461841.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Nathan Hall, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    USMC
    DMA
    Defense Media Activity
    Marine Corps
    Marines
    Marines.mil
    Marine Minute
    WRP
    DMAMAMM

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Albums
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio
  • Flag/Report Audio

    • LEAVE A COMMENT