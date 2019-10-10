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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    10.10.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I’M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    WEDNESDAY, OCTOBER 9TH, THE THIRD MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE KICKED OFF EXERCISE KAMANDAG THREE WITH THE PHILIPPINES MARINE READY FORCE. KAMANDAG IS AN EXERCISE BETWEEN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE UNITED STATES AND JAPAN. THE EXERCISE FOCUSES ON IMPROVING COUNTERTERRORISM AS WELL AS HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF CAPABILITIES. THE COMMANDING GENERAL OF THE THIRD MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE, MAJOR GENERAL PAUL J. ROCK JR HAD THIS TO SAY,

    “ON BEHALF OF THE UNITED STATES, WE REMAIN COMMITTED TO UPHOLDING OUR DEFENSE TREATIES, REINFORCING MARITIME SECURITY EFFORTS, AND CONTRIBUTING TO THE MAINTENANCE OF REGIONAL STABILITY. IT IS THROUGH EXERCISES SUCH AS KAMANDAG THAT WE ARE ABLE TO ENHANCE OUR ABILITY TO WORK TOGETHER IN RESPONSE TO CRISIS' ACROSS THE MILITARY SPECTRUM. I AM CONFIDENT THAT WE WILL ACHIEVE THIS OBJECTIVE THROUGHOUT THIS EXERCISE, AND THAT TOGETHER, WE WILL STAND READY TO FACE ANY CHALLENGE.”


    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.10.2019
    Date Posted: 10.10.2019 16:09
    Category: Newscasts
    Audio ID: 60859
    Filename: 1910/DOD_107327692.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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