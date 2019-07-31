(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    07.31.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES TRAIN TO BE PREPARED FOR ANY EVENTUALITY WHILE ON MISSION. THE 26TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT CONDUCTED MODULAR AMPHIBIOUS EGRESS TRAINING, ALSO KNOWN AS THE HELO DUNK, ON CAMP LEJEUNE, NORTH CAROLINA, JULY 30. THE TRAINING IS A REQUIREMENT FOR ALL SEVEN RESPECTIVE MEUS. WHEN DEPLOYED, MEUS ARE SEA-BASED UNITS AND THE EGRESS TRAINER PROVIDES THE SAFEST AND MOST REALISTIC WAY OF SIMULATING AN ACTUAL INCIDENT.

    ALSO IN THE CORPS, MARINES PARTICIPATED IN FIRE EXERCISE 19 AT MARINE CORPS BASE CAMP PENDLETON, CALIFORNIA, JULY 30. FIRE EXERCISE IS A REGIMENTAL-LEVEL EXERCISE DESIGNED TO IMPROVE INTERNAL STANDARD OPERATING PROCEDURES AND ALLOW MULTIPLE BATTERIES TO TRAIN TOGETHER IN PREPARATION FOR ANNUAL COMBAT READINESS EXERCISE STEEL KNIGHT.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.31.2019
    Date Posted: 07.31.2019 16:00
    Category: Newscasts
    Audio ID: 59092
    Filename: 1907/DOD_107073400.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Camp Pendleton
    26th MEU
    Camp Lejuene
    Steel Knight
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    Helo Dunk

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Connect My Placements
  •   Download Audio
  •   Download Closed Caption
  •   Download Transcript
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT