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    2019 Federal Employee Viewpoint Survey (FEVS) - Radio Spot

    2019 Federal Employee Viewpoint Survey (FEVS) - Radio Spot

    GERMANY

    05.17.2019

    Audio by Staff Sgt. Stephen Dornbos and Master Sgt. Erick Ritterby

    AFN Bavaria

    "IF YOU’RE A FEDERAL EMPLOYEE WITH THE ARMY, THEN LET YOUR VOICE BE HEARD. TAKE THE 2019 FEDERAL EMPLOYEE VIEWPOINT SURVEY. CIVILIAN EMPLOYEES WHO QUALIFY WILL RECEIVE AN EMAILED INVITATION TO COMPLETE THE SURVEY. YOU HAVE UNTIL JUNE 25TH TO COMPLETE THE SURVEY AND SHARE YOUR VIEWS ON CRITICAL WORK AND LIFE AREAS WITH YOUR LEADERS. THE 2019 FEDERAL EMPLOYMENT VIEWPOINT SURVEY: YOUR ARMY, YOUR VOICE."

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.17.2019
    Date Posted: 05.17.2019 09:21
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57907
    Filename: 1905/DOD_106766290.mp3
    Length: 00:00:30
    Year 2019
    Genre Blues
    Location: DE
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 2019 Federal Employee Viewpoint Survey (FEVS) - Radio Spot, by SSG Stephen Dornbos and MSG Erick Ritterby, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    2019
    FEVS
    Federal Employee Viewpoint Survey

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