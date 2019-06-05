INTRO:EACH YEAR, A SMALL ADVANCED URBAN TRAINING CENTER IN SOUTHERN INDIANA BECOMES A POST-APOCALYPTIC LANDSCAPE... AT LEAST NOTIONALLY.
SCRIPT:
ANNOUNCER: THIS IS YOUR MUSCATATUCK MINUTE FROM MUSCATATUCK URBAN TRAINING CENTER. MORE THAN FIVE THOUSAND SOLDIERS ARE PARTICIPATING IN VIBRANT RESPONSE AND GUARDIAN RESPONSE NINETEEN, A HOMELAND EMERGENCY RESPONSE EXERCISE. MUSCATATUCK URBAN TRAINING CENTER IS HOSTING GUARDIAN RESPONSE, THE FIELD TRAINING EXERCISE PORTION. SOLDIERS MUST RESPOND TO A MOCK NUCLEAR DETONATION SITE AND ASSIST THE LOCAL FIRST RESPONDERS TO HELP THE VICTIMS OF THE NOTIONAL DISASTER. BRIGADIER GENERAL JOSEPH LESTORTI, EXERCISE DIRECTOR, EXPLAINED THAT A NUCLEAR DETONATION GETS EVERYBODY INVOLVED.
LESTORTI ACTUALITY: WHEN WE’RE TRAINING OUR SOLDIERS, WE WANT TO PUT THEM IN THE MOST STRESSFUL SITUATIONS, IN THE WORST-CASE SCENARIO, SO THAT THEY TRAIN TO THAT HIGH LEVEL STANDARD, THEY CAN HANDLE A LOWER-LEVEL RESPONSE. SO, IF THEY CAN OPERATE IN THIS ENVIRONMENT, THEY CAN OPERATE IN ANY ENVIRONMENT. IT’S ALL ENVIRONMENTAL.
ANNOUNCER: GUARDIAN RESPONSE NINETEEN CONTINUES THROUGH MAY SIXTEENTH. WITH YOUR MUSCATATUCK MINUTE, I’M MASTER SERGEANT BRAD STAGGS.
OUTRO: FOR MORE INFORMATION, GO TO THE MUSCATATUCK FACEBOOK SITE.
|Date Taken:
|05.06.2019
|Date Posted:
|05.07.2019 07:33
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|57542
|Filename:
|1905/DOD_106717952.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2019
|Genre
|News
|Location:
|BUTLERVILLE, IN, US
|Web Views:
|4
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
|Podcast Hits:
|0
This work, Guardian Response 19 at Muscatatuck Urban Training Center, by MSG Brad Staggs, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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