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    Guardian Response 19 at Muscatatuck Urban Training Center

    Guardian Response 19 at Muscatatuck Urban Training Center

    BUTLERVILLE, IN, UNITED STATES

    05.06.2019

    Audio by Master Sgt. Brad Staggs 

    Camp Atterbury Public Affairs

    INTRO:EACH YEAR, A SMALL ADVANCED URBAN TRAINING CENTER IN SOUTHERN INDIANA BECOMES A POST-APOCALYPTIC LANDSCAPE... AT LEAST NOTIONALLY.

    SCRIPT:

    ANNOUNCER: THIS IS YOUR MUSCATATUCK MINUTE FROM MUSCATATUCK URBAN TRAINING CENTER. MORE THAN FIVE THOUSAND SOLDIERS ARE PARTICIPATING IN VIBRANT RESPONSE AND GUARDIAN RESPONSE NINETEEN, A HOMELAND EMERGENCY RESPONSE EXERCISE. MUSCATATUCK URBAN TRAINING CENTER IS HOSTING GUARDIAN RESPONSE, THE FIELD TRAINING EXERCISE PORTION. SOLDIERS MUST RESPOND TO A MOCK NUCLEAR DETONATION SITE AND ASSIST THE LOCAL FIRST RESPONDERS TO HELP THE VICTIMS OF THE NOTIONAL DISASTER. BRIGADIER GENERAL JOSEPH LESTORTI, EXERCISE DIRECTOR, EXPLAINED THAT A NUCLEAR DETONATION GETS EVERYBODY INVOLVED.

    LESTORTI ACTUALITY: WHEN WE’RE TRAINING OUR SOLDIERS, WE WANT TO PUT THEM IN THE MOST STRESSFUL SITUATIONS, IN THE WORST-CASE SCENARIO, SO THAT THEY TRAIN TO THAT HIGH LEVEL STANDARD, THEY CAN HANDLE A LOWER-LEVEL RESPONSE. SO, IF THEY CAN OPERATE IN THIS ENVIRONMENT, THEY CAN OPERATE IN ANY ENVIRONMENT. IT’S ALL ENVIRONMENTAL.

    ANNOUNCER: GUARDIAN RESPONSE NINETEEN CONTINUES THROUGH MAY SIXTEENTH. WITH YOUR MUSCATATUCK MINUTE, I’M MASTER SERGEANT BRAD STAGGS.

    OUTRO: FOR MORE INFORMATION, GO TO THE MUSCATATUCK FACEBOOK SITE.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.06.2019
    Date Posted: 05.07.2019 07:33
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57542
    Filename: 1905/DOD_106717952.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre News
    Location: BUTLERVILLE, IN, US 
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Guardian Response 19 at Muscatatuck Urban Training Center, by MSG Brad Staggs, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Muscatatuck Urban Training Center
    Indiana
    Homeland Emergency Response
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    Vibrant Response 19
    BG Lestorti

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