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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    04.19.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    ON APRIL 18TH, MARINES WITH MARINE ROTATIONAL FORCE-DARWIN ARRIVED AT ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE BASE FOR THE EIGHTH ITERATION OF MRF-D. MRF-D IS A TANGIBLE DEMONSTRATION OF THE SUSTAINED COMMITMENT TO THE AUSTRALIA-U.S. ALLIANCE AND THEIR COMBINED PRESENCE IN THE INDO-PACIFIC. COMMANDING OFFICER OF MRF-D, COLONEL GILES R. BOYCE, HAD THIS TO SAY.

    "IT'S A CHANCE TO PROVIDE A UNIQUE CAPABILITY IN NORTHERN AUSTRALIA. VERY FEW GET THE OPPORTUNITY TO COME DOWN AND TRAIN WITH SUCH A CLOSE ALLY AND OVER 6 MONTHS THEY'RE REALLY GOING TO DEVELOP SOME GREAT RELATIONSHIPS. WE'RE JUST EXCITED TO GET EVERYBODY OUT HERE ON THE GROUND."

    ON THIS DAY IN MARINE CORPS HISTORY: APRIL 19TH,1778, IN THE MIDST OF THE REVOLUTIONARY WAR, MARINES PARTICIPATED IN USS RANGER'S CAPTURING AND SINKING OF A BRITISH SCHOONER OFF THE COAST OF IRELAND.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.19.2019
    Date Posted: 04.19.2019 14:32
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57261
    Filename: 1904/DOD_106658019.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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