I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.
ON APRIL 18TH, MARINES WITH MARINE ROTATIONAL FORCE-DARWIN ARRIVED AT ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE BASE FOR THE EIGHTH ITERATION OF MRF-D. MRF-D IS A TANGIBLE DEMONSTRATION OF THE SUSTAINED COMMITMENT TO THE AUSTRALIA-U.S. ALLIANCE AND THEIR COMBINED PRESENCE IN THE INDO-PACIFIC. COMMANDING OFFICER OF MRF-D, COLONEL GILES R. BOYCE, HAD THIS TO SAY.
"IT'S A CHANCE TO PROVIDE A UNIQUE CAPABILITY IN NORTHERN AUSTRALIA. VERY FEW GET THE OPPORTUNITY TO COME DOWN AND TRAIN WITH SUCH A CLOSE ALLY AND OVER 6 MONTHS THEY'RE REALLY GOING TO DEVELOP SOME GREAT RELATIONSHIPS. WE'RE JUST EXCITED TO GET EVERYBODY OUT HERE ON THE GROUND."
ON THIS DAY IN MARINE CORPS HISTORY: APRIL 19TH,1778, IN THE MIDST OF THE REVOLUTIONARY WAR, MARINES PARTICIPATED IN USS RANGER'S CAPTURING AND SINKING OF A BRITISH SCHOONER OFF THE COAST OF IRELAND.
THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.
|Date Taken:
|04.19.2019
|Date Posted:
|04.19.2019 14:32
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|57261
|Filename:
|1904/DOD_106658019.mp3
|Length:
|00:01:00
|Year
|2019
|Genre
|Newscast
|Location:
|US
|Web Views:
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