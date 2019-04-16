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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    04.16.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    APRIL 15TH 2019, EXERCISE PACIFIC PARTNERSHIP OFFICIALLY KICKED OFF. PACIFIC PARTNERSHIP, NOW IN ITS 14TH ITERATION, IS THE LARGEST ANNUAL MULTINATIONAL HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF PREPAREDNESS MISSION CONDUCTED IN THE INDO-PACIFIC REGION. EACH YEAR, THE MISSION TEAM WORKS COLLECTIVELY WITH HOST AND PARTNER NATIONS TO ENHANCE REGIONAL INTEROPERABILITY AND DISASTER RESPONSE CAPABILITIES, INCREASE STABILITY AND SECURITY IN THE REGION, AND FOSTER NEW AND ENDURING FRIENDSHIPS IN THE INDO-PACIFIC.

    ON THIS DAY IN MARINE CORPS HISTORY, APRIL 16TH, 1898: THE SECRETARY OF THE NAVY ORDERED MAJOR GENERAL CHARLES HEYWOOD, 9TH COMMAND AND OF THE MARINE CORPS, TO ORGANIZE A BATTALION FOR DUTY IN CUBA. IN JUNE OF THAT YEAR, MARINES TOOK PART IN THE BATTLE AT GUANTANAMO BAY AND BECAME THE THE FIRST AMERICANS TO RAISE THE AMERICAN FLAG OVER CUBA.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.16.2019
    Date Posted: 04.16.2019 14:15
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57229
    Filename: 1904/DOD_106646806.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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