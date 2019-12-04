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    Marine Minute

    Marine Minute

    UNITED STATES

    04.12.2019

    Audio by Cpl. Benjamin Whitten 

    Defense Media Activity - Marines

    I'M CORPORAL BEN WHITTEN WITH YOUR MARINE MINUTE.

    MARINES ALONG WITH UNITS FROM ALL BRANCHES OF THE UNITED STATES AND THE ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES HAVE CONCLUDED THE 35TH ITERATION OF EXERCISE BALIKATAN. THE EXERCISE OFFICIALLY CAME TO A CLOSE ON APRIL 12TH WITH A CEREMONY AT THE AFP COMMISSIONED OFFICERS’ CLUBHOUSE.

    BALIKATAN, RAN FROM APRIL 1st TO APRIL 12th AND WAS COMPRISED OF 28 MAJOR COMBINED OR JOINT INTEROPERABILITY EVENTS THAT TESTED AND ENHANCED THE SERVICES’ SKILLS AND ABILITIES IN AREAS SUCH AS COUNTERTERRORISM, LIVE-FIRE AND AMPHIBIOUS,URBAN AND AVIATION OPERATIONS.

    LT. GEN. GILBERT I. GAPAY, COMMANDER OF SOUTHERN LUZON COMMAND AND THE PHILIPPINE EXERCISE CO-DIRECTOR SAID "THE PHILIPPINES’ AND U.S.’ ARMED FORCES GREATLY BENEFITED FROM THE DIFFERENT TRAININGS, EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND COOPERATIVE ACTIVITIES."

    BALIKATAN, MEANS “SHOULDER-TO-SHOULDER” IN TAGALOG, AND EMBODIES THE ALLIANCE AND FRIENDSHIP BETWEEN THE TWO COUNTRIES.

    THAT'S IT FOR YOUR MARINE MINUTE, FOR MORE NEWS AROUND THE CORPS GO TO MARINES.MIL.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.12.2019
    Date Posted: 04.12.2019 16:59
    Category: Newscasts
    Audio ID: 57189
    Filename: 1904/DOD_106633209.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2019
    Genre Newscast
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute, by Cpl Benjamin Whitten, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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