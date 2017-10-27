Suggested Lead:
ALPHA WARRIOR, A PHYSICAL CHALLENGE AND COMPETITION FOR AIRMEN CAME TO OKINAWA. LANCE CORPORAL JONATHAN PEARSON TAKES US TO KADENA AIR BASE WHERE AIRMEN LEARNED TO BE NINJA WARRIORS.
SUGGESTED TAG:
THE RISNER FITNESS CENTER IMPLEMENTED THE BATTLE RIG INTO THEIR FACILITIES SO AIRMEN CAN PRACTICE ON IT FOR NEXT YEAR’S COMPETITION.
|Date Taken:
|10.27.2017
|Date Posted:
|11.20.2017 01:56
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|50087
|Filename:
|1711/DOD_105093812.mp3
|Length:
|00:01:07
|Year
|2017
|Genre
|Blues
|Location:
|US
|Web Views:
|1
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
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|Podcast Hits:
|0
This work, Alpha Warrior Visits Kadena Air Base, by LCpl Jonathan Pearson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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