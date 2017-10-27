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    Alpha Warrior Visits Kadena Air Base

    Alpha Warrior Visits Kadena Air Base

    UNITED STATES

    10.27.2017

    Audio by Lance Cpl. Jonathan Pearson 

    American Forces Network Okinawa

    Suggested Lead:
    ALPHA WARRIOR, A PHYSICAL CHALLENGE AND COMPETITION FOR AIRMEN CAME TO OKINAWA. LANCE CORPORAL JONATHAN PEARSON TAKES US TO KADENA AIR BASE WHERE AIRMEN LEARNED TO BE NINJA WARRIORS.
    SUGGESTED TAG:
    THE RISNER FITNESS CENTER IMPLEMENTED THE BATTLE RIG INTO THEIR FACILITIES SO AIRMEN CAN PRACTICE ON IT FOR NEXT YEAR’S COMPETITION.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 10.27.2017
    Date Posted: 11.20.2017 01:56
    Category: Newscasts
    Audio ID: 50087
    Filename: 1711/DOD_105093812.mp3
    Length: 00:01:07
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Alpha Warrior Visits Kadena Air Base, by LCpl Jonathan Pearson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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