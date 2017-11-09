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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    09.11.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    PRESIDENT TRUMP REMEMBERS 9/11 FROM THE PENTAGON AND RAPID TRIDENT 2017 BEGINS IN YAVORIV, UKRAINE.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    ADDRESSING VICTIM’S FAMILY MEMBERS OF THE 9/11 TERRORIST ATTACKS FROM THE PENTAGON, PRESIDENT DONALD TRUMP REFLECTS ON THE IMPACT AND ENCOURAGES STRENGTH.

    “TODAY OUR ENTIRE NATION GRIEVES WITH YOU, BUT NO FORCE CAN EVER TAKE AWAY YOUR MEMORIES, DIMINISH YOUR LOVE, OR BREAK YOUR WILL TO ENDURE AND CARRY ON, AND GO FORWARD.”

    SPEAKING TO SERVICEMEMBERS FROM 14 NATIONS NEAR YAVORIV UKRAINE, COMMANDER OF THE JOINT MULTINATIONAL TRAINING GROUP, COLONEL DAVID JORDAN, PREPARES THE ASSEMBLY FOR THE RAPID TRIDENT EXERCISE.

    “I ENCOURAGE ALL OF YOU, EVERY SOLDIER HERE, TO USE THIS EXERCISE AS AN OPPORTUNITY TO TAKE CALCULATED RISKS, DEVELOP CREATIVE SOLUTIONS, AND STRETCH YOURSELVES BOTH PHYSICALLY AND MENTALLY TO ACCOMPLISH THE MISSION.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE US ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.11.2017
    Date Posted: 09.11.2017 16:23
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49368
    Filename: 1709/DOD_104825961.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 15
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    9/11
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