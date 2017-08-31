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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.31.2017

    Audio by Kayla Cain 

    Defense Media Activity - Army

    348TH ARMY RESERVE TRANSPORTATION BATTALION PROVIDES AID TO HURRICANE HARVEY SURVIVORS.

    KAYLA CAIN, SOLDIERS RADIO NEWS.

    ASSISTING RESIDENTS OF THE GREATER HOUSTON AREA IN THE AFTERMATH OF HURRICANE HARVEY HAS BECOME THE FOCUS FOR THE ARMY RESERVE 348TH TRANSPORTATI0N BATTALION, INCLUDING STAFF SERGEANT DEVIN MAYES, WHO LAYS OUT ONE PART OF THEIR MISSION.

    “TODAY THE 348TH, WE’VE GOTTEN TOGETHER WITH THE COMMUNITY TO PASS OUT WATER AND FOOD TO DIFFERENT AREAS.”

    DESCRIBING THE CONTINUING RECOVERY MISSION, STAFF SERGEANT MAYES EXPLAINS HOW THE 348TH TRANSPORATION BATTALION'S ACTIONS HAVE HELPED THOSE AFFECTED BY THE STORM.

    “THE PAST COUPLE DAYS HAS BEEN PRETTY MUCH NONSTOP, RUNNING A LOT OF DAYTIME MISSIONS, FROM GOING OUT AND RETRIEVING A FEW PEOPLE THAT HAVE BEEN STRANDED OR DISPLACED. I FEEL VERY PROUD TO BE ABLE TO SUPPORT AND ASSIST MY COMMUNITY IN SUCH A TIME OF TRAGEDY LIKE THIS.”

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.31.2017
    Date Posted: 08.31.2017 16:42
    Category: Newscasts
    Audio ID: 49254
    Filename: 1708/DOD_104789046.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist Kayla Cain
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by Kayla Cain, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Army Reserve
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    Devin Mayes

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