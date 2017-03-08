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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    08.03.2017

    Audio by Spc. Angel Vasquez 

    Defense Media Activity - Army

    Observer, Coach, Trainers help Soldiers and Multinational Partners excel in Saber Guardian 17.

    SPECIALIST ANGEL VASQUEZ, SOLDIERS RADIO NEWS

    SABER GUARDIAN 17 IS A U.S. ARMY EUROPE-LED ANNUAL EXERCISE TAKING PLACE IN HUNGARY, ROMANIA AND BULGARIA THAT ALLOWS PARTICIPATING NATIONS TO BUILD READINESS AND IMPROVE INTEROPERABILITY. OBSERVER, COACH, TRAINER, SERGEANT FIRST CLASS MEGAN BROWN, SAYS HER INPUT HELPS SOLDIERS SEE THE BIGGER PICTURE.

    "WE ALLOW A UNIT TO SEE THEMSELVES FROM AN OUTSIDE POINT OF VIEW VERSUS FROM AN INSIDE POINT OF VIEW TO HELP THEM GET BETTER."

    SHE CONTINUES TO SAY THAT ADDING O-C-TS TO AN OPERATIONAL EXERCISE INCREASES THE TRAINING VALUE AND HELPS U-S AND NATO SOLDIERS REACH THEIR FULL POTENTIAL.

    "I THINK ITS GREAT THAT THEY REALIZE THAT WE CAN WORK OUTSIDE OF HOHENFELS THAT WE CAN GIVE PERSPECTIVES FROM ALL OVER, WE DON'T NEED OUR TRAINING AREA TO BE ABLE TO GIVE OUR EXPERT FEEDBACK, WE CAN GIVE IT ANYWHERE. SO UTILIZING US ALL OVER THE PLACE IS GREAT."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.03.2017
    Date Posted: 08.03.2017 15:06
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48914
    Filename: 1708/DOD_104675303.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SPC Angel Vasquez
    Location: US
    Web Views: 19
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SPC Angel Vasquez, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Saber Guardian 17

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