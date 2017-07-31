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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    07.31.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    2CR Soldiers are in Macedonia for Exercise Dragoon Guardian 17.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS WITH THE SECOND CAVALRY REGIMENT ARE IN MACEDONIA FOR EXERCISE DRAGOON GUARDIAN 17. CAPTAIN ANDREW REED SAYS THE EVENT SHOWS THE PEOPLE OF EUROPE THAT THE U-S ARMY STANDS READY TO SUPPORT NATO.

    "WE'RE VERY HAPPY TO BE HERE, AND ASSURING ALL OF OUR ALLIES IN EUROPE THAT THE AMERICAN ARMY IS READY WHEN EVER WE'RE NEEDED, WHERE EVER WE'RE NEEDED."

    MACEDONIAN LIEUTENANT COLONEL VASIL MITEVSKI OF THE FIRST MECHANIZED INFANTRY BRIGADE, SAYS THAT THE EXERCISE HAS BOOSTED CONFIDENCE AMONGST THE PEOPLE OVER HIS COUNTRIES LONG RELATIONSHIP WITH THE U-S ARMY.

    "UNITED STATES ARMY, WE ARE VERY HAPPY TO WORK. WE HAVE A LOT OF COOPERATION. ALMOST 25 YEARS FROM OUR INDEPENDENCE AND OUR ARMY IS FORMED. SO THE WORK WITH AMERICAN SOLDIERS IS JUST GREAT."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.31.2017
    Date Posted: 07.31.2017 13:06
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48860
    Filename: 1707/DOD_104661704.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Macedonia
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