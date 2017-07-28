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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.28.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US-Army Medics train with multinational partners in Ukraine and some of the first women artillery Soldiers train in a live fore exercise.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    MEDICAL PROFESSIONALS FROM THE 2-79TH INFANTRY REGIMENT ARE IN ASSISTING UKRAINIAN MEDICS IN A COMBAT FIRST AID COURSE. SERGEANT CHAD KOPENSKY SAYS HIS SOLDIERS ARE LEARNING A GREAT DEAL FROM THEIR MULTINATIONAL PARTNERS.

    "IT'S GREAT FOR OUR GUYS, TO BE ABLE TO WORK WITH THE LITHUANIANS, CANADIANS, AND THE UKRAINIANS AND EVEN BETTER TO SEE HOW OTHER COUNTRIES DO STUFF. WE'RE NOT ALWAYS GOING TO BE IN A PLACE WHERE WE HAVE ALL THE SUPPLIES THAT WE DO SO AS MUCH AS THEY'RE LEARNING FROM US, WE'RE ALSO LEARNING FROM THEM."

    SOME OF THE FIRST WOMEN ARTILLERY SOLDIERS WITH THE SOUTH DAKOTA NATIONAL GUARD ARE PARTICIPATING IN A LIVE FORE EXERCISE. SPECIALIST ERIKA COTTON SAYS IT'S THE BEST JOB IN THE ARMY.

    "AT FIRST, I JUST WANTED TO JOIN THE NATIONAL GUARD FOR SCHOOL BUT WHO ELSE WOULDN'T WANT TO BLOW UP STUFF WITH ROCKETS. I MEAN, I DIDN'T REALIZE THAT I'D BE THE FIRST, OR WHATEVER, BUT I DON'T HAVE ANY REGRETS WITH THE MOS THAT I CHOSE, IT'S AN AWESOME FIELD TO BE IN."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.28.2017
    Date Posted: 07.28.2017 12:58
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48815
    Filename: 1707/DOD_104656883.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Ukraine
    South Dakota National Guard
    279th Infantry Regiment
    Chad Kopensky
    Erika Cotton

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