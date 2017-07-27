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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.27.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    National Guard Soldiers attend the National Guard Marksmanship Training Center and aviation assets move to Romania from Fort Drum in support of Operation Atlantic Resolve.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    NATIONAL GUARD SOLDIERS FROM ACROSS THE COUNTRY DESCEND ON THE NATIONAL GUARD MARKSMANSHIP TRAINING CENTER AT CAMP ROBINSON, ARKANSAS. SNIPER INSTRUCTOR, STAFF SERGEANT KENNETH WITT SAYS ITS A GREAT PLACE FOR GUARD SOLDIERS TO BUILD RELATIONSHIPS.

    "EVERYBODY'S FROM ALL DIFFERENT PLACES AND WALKS OF LIFE SO THIS IS A GREAT OPPORTUNITY FOR EVERYONE TO COME TOGETHER AND BUILD STRONG BONDS AND FRIENDSHIPS THAT WILL LAST FOR YEARS."

    SOLDIERS WITH THE 10TH COMBAT AVIATION BRIGADE FROM FORT DRUM ARE STAGING AIRCRAFT IN ROMANIA IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE. COMPANY COMMANDER CAPTAIN JEFFERY TIMMICK SAYS WORKING WITH ALLIES INCREASES INTEROPERABILITY WITHIN NATO.

    "SO IT GIVES US A GREAT OPPORTUNITY TO WORK WITH PEOPLE THAT WE MIGHT NOT HAVE THE OPPORTUNITY TO WORK WITH. THE LOCAL DEFENSE FORCES, IT'S BEEN GREAT TO LEARN THE PROCEDURES THEY USE, WE SHARE TACTICS AND TECHNIQUES AND GENERALLY JUST INCREASE OUR OVERALL CAPABILITY FOR THE REGION."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.27.2017
    Date Posted: 07.27.2017 13:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48801
    Filename: 1707/DOD_104651847.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Camp Robinson
    10th Combat Aviation Brigade
    National Guard Marksmanship Training Center
    Kenneth Witt
    Fort Drumm
    Jeffery Timmick

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