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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.25.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers and Airmen work together for Exercise Maroon Surge.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE COMMANDER OF REGIONAL HEALTH COMMAND EUROPE, BRIGADIER GENERAL DENNIS LeMASTER EXPLAINS AN EXERCISE THAT BRINGS SOLDIERS AND AIRMEN TOGETHER.

    "MAROON SURGE WAS A MEDICAL EVACUATION AND CARE EXERCISE. IT WAS TETHERED TO A MASS CAL AT SABER GUARDIAN AND IT HAPPENED PRETTY FLUIDLY."

    AIR FORCE STAFF SERGEANT MIA COVERT SAYS SHE ENJOYED THE OPPORTUNITY TO LEARN FROM THE ARMY.

    "IT WAS A GREAT LEARNING EXPERIENCE. BEING IN THE AIR FORCE, I KNOW MY ROLE IN AN EXERCISE. BEING HERE WITH THE ARMY AND BEING HERE IN THE ICU, IT'S VERY INTERESTING TO SEE HOW THE ARMY PLAYS OUT."

    ARMY CADET MORGAN KLOKOW SAYS IT WAS WONDERFUL TO SEE BOTH BRANCHES WORKING TOGETHER.

    "IT WAS PRETTY EXCITING TO SEE JUST WHAT IT COULD ACTUALLY LOOK LIKE IF A REAL WORLD SCENARIO WERE TO HAPPEN. JUST SEEING HOW THE TEAM WORKS AND HOW THE FLOOR OPERATES, IT REALLY IS EYE-OPENING."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.25.2017
    Date Posted: 07.25.2017 13:24
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48758
    Filename: 1707/DOD_104641517.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Regional Health Command Europe
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