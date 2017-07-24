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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.24.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Soldiers are in Tajikistan for exercise Regional Cooperation 2017.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    EXERCISE REGIONAL COOPERATION 20-17 IS A MULTINATIONAL COMMAND POST EXERCISE HOSTED IN TAJIKISTAN. EXERCISE TASK FORCE DEPUTY COMMANDER COLONEL RON CUPPLES HAS PARTICIPATED OVER SEVERAL YEARS AND SAYS EVERY YEAR BRINGS STRONGER INTEROPERABILITY.

    "SO I'VE SEEN HOW THIS IS PROGRESSED AND IT'S DEFINITELY IMPROVED ALONG THE WAY, AND I THINK WE DEFINITELY SEE THE VALUE OF THE COOPERATION AMONGST THE PARTICIPATING COUNTRIES."

    HE CONTINUES TO SAY THAT THE EXERCISE OFFERS CHALLENGES THAT STRENGTHENS THE PARTNERSHIPS BETWEEN THE NATIONS INVOLVED.

    "WORKING IN THIS ENVIRONMENT, WORKING WITH OTHER COUNTRY LEADS, THERE ARE CERTAIN CHALLENGES THAT YOU HAVE TO WORK THROUGH. DIFFERENT APPROACHES AND TACTICS. I THINK, GIVEN THIS SCENARIO, WE'RE ALL LEARNING FROM ONE ANOTHER. AND THAT TRULY IS THE ADDED VALUE HERE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.24.2017
    Date Posted: 07.24.2017 15:35
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48743
    Filename: 1707/DOD_104635532.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Tajikistan
    Exercise Regional Cooperation
    Ron Cupples

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