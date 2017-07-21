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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.21.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Mississippi National Guard Soldiers train alongside State First Responders to neutralize a chemical threat and the Department of Defense wants to know what you think about your boots.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS WITH THE MISSISSIPPI NATIONAL GUARD TRAIN ALONGSIDE STATE FIRST RESPONDERS TO NEUTRALIZE A CHEMICAL THREAT. FIRST LIEUTENANT MATTHEW WILSON SAYS THE EXERCISE BUILDS THE FOUNDATION THAT HELPS STATE AND GUARD ASSETS TO WORK TOGETHER SMOOTHLY IN THE EVENT OF A REAL THREAT.

    "EXERCISES LIKE THIS HELP STRENGTHEN RELATIONSHIPS IN THE EVENT THAT IT HAPPENS IN A REAL WORLD ENVIRONMENT, THAT THIS IS NOT THE FIRST TIME THAT WE'RE WORKING TOGETHER. IT JUST HELPS THE PROCESS FLOW ONCE WE GET ON SCENE."

    THE U-S DEPARTMENT OF DEFENSE NEEDS YOUR FEEDBACK REGARDING THE BOOTS ON YOUR FEET. AN ONLINE SURVEY IS AVAILABLE FOR SERVICEMEMBERS OF EVERY BRANCH TO GIVE THEIR INPUT TO INFLUENCE THE FUTURE OF FOOTWEAR FOR TOMORROWS MILITARY. HAVE YOUR VOICE HEARD BY SEARCHING STANDARD ISSUE BOOT SURVEY ON YOUR SEARCH ENGINE AND FOLLOWING THE LINK TO THE NATICK DOT ARMY DOT MIL WEBSITE. YOU'LL NEED YOUR CAC TO LOG IN.

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.21.2017
    Date Posted: 07.21.2017 11:04
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48712
    Filename: 1707/DOD_104625478.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    Mississippi National Guard
    Matthew Wilson
    PEO Soldier

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