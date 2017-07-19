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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.19.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Arkansas National Guard Soldiers train in combatives and Saber Guardian 17 offers Soldiers in the medical field the chance to work with their Romanian counterparts.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    SOLDIERS WITH THE ARKANSAS NATIONAL GUARD ARE TRAINING IN COMBATIVES. LEVEL FOUR INSTRUCTOR, STAFF SERGEANT BENJAMIN SLIGER SAYS LEARNING HAND TO HAND COMBAT GIVES SOLDIERS FAITH IN THEMSELVES, AND THEIR ABILITIES.

    "A LOT OF IT BUILDING SOLDIERS' CONFIDENCE. I THINK IT'S A GREAT CLASS IF YOU'RE NOT CERTIFIED. I THINK EVERYONE IN THE ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE, ACTIVE DUTY SHOULD, AT LEAST, BE LEVEL ONE CERTIFIED."

    SOLDIERS WITH THE 2-12 COMBAT SUPPORT HOSPITAL ARE IN ROMANIA FOR EXERCISE SABER GUARDIAN 17. THEY'RE WORKING CLOSELY WITH ROMANIAN MEDICAL PERSONNEL IN MEDEVAC PROCEDURES THAT SPECIALIST MOSES KIPLAGAT SAYS IS IMPROVING INTEROPERABILITY.

    "IT'S IMPORTANT BECAUSE WE GET TO LEARN A BIT OF WHAT THEY DO, AS FAR AS PATIENT TRACKING, AND THEY GET TO LEARN A BIT OF WHAT WE DO, IN PATIENT TRACKING. THAT WAY WE CAN SHARE IDEAS AND THEN WE CAN IMPROVE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.19.2017
    Date Posted: 07.19.2017 14:42
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48678
    Filename: 1707/DOD_104613678.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Romania
    Combatives
    Arkansas National Guard
    212 Combat Support Hospital
    Saber Guardian 17
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    Moses Kiplagat

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