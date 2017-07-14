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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    07.14.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Exercise Talisman Saber is underway in Australia where US Forces participate in an amphibious assault.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    EXERCISE TALISMAN SABER IS UNDERWAY IN AUSTRALIA WHERE U-S FORCES WORKED WITH THAT COUNTRY'S NAVY TO CONDUCT A BEACH ASSAULT. AUSTRALIAN ARMY LIEUTENANT RACHEL ELLIS SAYS IT IS A GREAT DEMONSTRATION OF HER COUNTRIES INCREASED POTENTIAL.

    "AS PART OF EXERCISE TALISMAN SABER, IT'S DEFINITELY A VERY EXCITING TIME WITH AUSTRALIA'S AMPHIBIOUS CAPABILITY GETTING LARGER AND IT'S DEFINITELY QUITE AN HONOR TO BE A PART OF IT."

    DEPUTY COMMANDER OF THE 25TH INFANTRY DIVISION, BRIGADIER GENERAL PETER ANDRYSIAK SAYS THAT THE EXERCISE DEMONSTRATES THE ABILITY OF THE TWO NATIONS TO WORK TOGETHER.

    "IT'S EXTREMELY IMPORTANT BECAUSE OF THE REGION THAT WE OPERATE IN, AND THE STABILITY OF THE REGION. OUR ALLIANCE AND PARTNERSHIP IS EXTREMELY IMPORTANT SO WHAT WE DO OUT HERE, WORKING TOGETHER, LEARNING FROM ONE ANOTHER, IS EXTREMELY IMPORTANT FOR THE ALLIANCE AND THE SECURITY AND STABILITY OF THE REGION."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.14.2017
    Date Posted: 07.14.2017 10:09
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48617
    Filename: 1707/DOD_104591777.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    25th ID
    Australia
    Peter Andrysiak
    Talisman Saber
    Rachel Ellis

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