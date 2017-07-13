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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.13.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers join NATO Allies and Partnered Nations in Romania for Exercise Tobruq Legacy 2017.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS JOIN NATO ALLIES AND MULTINATIONAL PARTNERS FOR EXERCISE TOBRUQ LEGACY 17. ROMANIAN COLONEL VIRGIL TOSA SAYS THE TRAINING WILL HELP THE PARTICIPATING ARMIES PREPARE FOR ANYTHING.

    "WE MUST BE PREPARED TO FACE ALL THREATS THAT ARISE. THAT REQUIRE, NOT ONLY TECHNICAL INTEROPERABILITY, BUT ALSO, COMMON TRAINING AMONG UNITS."

    U-S LIEUTENANT COLONEL DOUGLAS LYNCH SAYS TOBRUQ LEGACY GIVES U-S FORCES THE ABILITY TO IMPROVE ON, AND LEARN NEW SKILLS THAT WILL ENHANCE MIL TO MIL RELATIONSHIPS ACROSS EUROPE.

    "AS AN AMERICAN, WE GET TO LEARN SO MUCH FROM OUR PARTNERS AND ALLIES AND THE ABILITY TO COOPERATE AND SHARE TACTICS, TECHNIQUES, AND PROCEDURES, ONLY STRENGTHENS THE ALLIANCE AND ENHANCES OUR PARTNERSHIPS."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.13.2017
    Date Posted: 07.13.2017 13:53
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48604
    Filename: 1707/DOD_104589952.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    NATO
    Romania
    Douglas Lynch
    Tobruq Legacy 2017
    Virgil Tosa

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