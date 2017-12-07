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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    07.12.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    The Hawaii National Guard activates a new aviation unit and the Montana National Guard celebrates 150 years.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE HAWAII NATIONAL GUARD ACTIVATES THE 1-89TH GENERAL SUPPORT AVIATION BATTALION WHICH INCLUDES THE STATE'S FIRST MEDEVAC UNIT. FIRST LIEUTENANT RYAN HONG SAYS THE NEW UNIT WILL PROVIDE A VALUABLE ASSET TO THE ARMY AS A WHOLE.

    "WE ALL SHARE THE COMMON GOAL OF BEING TRAINED, PREPARED, EQUIPPED, NOT TO FIGHT, BUT TO EVACUATE THE WOUNDED FROM BATTLE, AND GIVING THEM A FIGHTING CHANCE TO GET BACK HOME TO THEIR FAMILIES."

    SOLDIERS WITH THE MONTANAN NATIONAL GUARD HOST CIVILIANS FOR CELEBRATIONS ON THE GUARD'S 150TH BIRTHDAY. BRIGADIER GENERAL JEFFERY IRELAND SAYS THE EVENT IS A GREAT OPPORTUNITY FOR THE PUBLIC TO SEE ALL THAT THE GUARD DOES.

    "WHAT WE'D LIKE TO DO IS INVITE THE PUBLIC TO BE ABLE TO COME OUT AND LEARN A LITTLE BIT MORE ABOUT THE NATIONAL GUARD. UNDERSTAND WHAT OUR RESOURCES ARE, OUR CAPABILITIES, SO THAT THEY UNDERSTAND THAT WHEN THEY ALLOW, AND THEY SUPPORT OUR SOLDIERS AND AIRMEN IN THE COMMUNITY, THAT IT HAS A MUCH GREATER MEANING."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.12.2017
    Date Posted: 07.12.2017 15:10
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48596
    Filename: 1707/DOD_104586497.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Montana National Guard
    Hawaii National Guard
    189th GSAB
    Ryan Hong
    Jeffery Ireland

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