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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    07.05.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    European Leaders speak about the importance of the NATO Alliance as deterrence to Russian provocation.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS ARE TRAINING ACROSS EASTERN EUROPE WHERE EUROPEAN LEADERS ARE STRESSING THE IMPORTANCE OF NATO. PRESIDENT OF LITHUANIA, DALIA GRYBAUSKAITE.

    "WE DO SEE THE MILITARIZATION OF KALLININGRAD. ALL THIS SIGNALS VERY CLEAR DEMONSTRATION OF AGGRESSIVE ATTITUDE AND WE NEED TO RESPOND APPROPRIATELY."

    NATO SECRETARY GENERAL JENS STOLTENBERG SAYS THE INTENT OF THE EXERCISES IN NOT PROVOCATION.

    "WE DON'T WANT A NEW COLD WAR. ACTUALLY, WE SEEK DIALOGUE WITH RUSSIA, BUT WE HAVE TO SEND A CLEAR MESSAGE. NATO STANDS AS ONE FOR ALL, ALL FOR ONE. THAT'S THE BEST WAY TO PREVENT CONFLICT."

    PRESIDENT OF ESTONIA, KERSTI KATJULAID SAYS THE EXERCISES SHOW THE PEOPLE OF THE BALKANS THAT NATO STANDS WITH THEM.

    "ENHANCED FORWARD PRESENCE RISES THE DETERRENCE POSTURE IN THE NORTHEAST CORNER OF NATO, PROTECTING US ALL BECAUSE DEFENSE IS INDIVISIBLE"

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.05.2017
    Date Posted: 07.05.2017 14:28
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48503
    Filename: 1707/DOD_104558348.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    NATO
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