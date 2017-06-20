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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.20.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Forces in Europe partner with NATO allies, Poland and Lithuania, to cross the Suwalki Gap.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE ENHANCED FORWARD PRESENCE BATTLE GROUPS OF POLAND AND LITHUANIA WORKED TOGETHER TO CROSS THE SUWALKI GAP, A NARROW PASSAGE SEPARATING NATO ALLIES IN THE BALTIC NEAR RUSSIA'S KALININGRAD ENCLAVE. U-S LIEUTENANT COLONEL STEVEN GVENTER SAYS THE EXERCISE IS VITAL.

    "WE'RE ABLE TO DO A CROSSING THROUGH THE SUWALKI GAP TO TACTICALLY LINK IN WITH THE FORWARD PASSAGE ALLIANCE TO SECURE THE LINES OF COMMUNICATION TO CONTINUE TO KEEP UP OUR ABILITY TO WORK AS A NATO ALLIANCE AND TO HAVE NO SPLIT BETWEEN US."

    LITHUANIAN LIEUTENANT COLONEL CHRISTOPHER HUBER SAYS THE EXERCISE REENFORCES CONFIDENCE WITHIN THE NATO ALLIANCE.

    "I THINK IT'S VERY IMPORTANT THAT WE EXCHANGE OUR KNOWLEDGE THAT WE ARE ABLE TO WORK TOGETHER AND IN THIS CASE WE DID A LOT OF EXERCISES, ALWAYS TOGETHER, AND I THINK THIS VERY IMPORTANT THAT WE KNOW EACH OTHER, WE CAN TRUST EACH OTHER, AND CAN RELY ON EACH OTHER."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.20.2017
    Date Posted: 06.20.2017 14:36
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48326
    Filename: 1706/DOD_104508683.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 7
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Poland
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    Christopher Huber
    Suwalki Gap
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