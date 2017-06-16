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    AFN Okinawa - Okinawa's Senior Enlisted Leaders Visit AFN

    AFN Okinawa - Okinawa's Senior Enlisted Leaders Visit AFN

    UNITED STATES

    06.16.2017

    Audio by Sgt. Jack Gnosca 

    American Forces Network Okinawa

    Suggested Lead:
    ABOVE EVERY SERVICE MEMBERS LEFT BREAST POCKET ARE THE LETTERS U-S. WE ALL HAVE A DUTY TO OUR COUNTRY AND MAKING SURE WE REPRESENT IT IN THE HIGHEST MANNER. MARINE SERGEANT JACK GNOSCA REMINDS US WHY IT’S IMPORTANT TO MAINTAIN RESPECT FOR EACH OTHER AND OUR NEIGHBORS ON AND OFF DUTY.

    Suggested Tag:
    THE SENIOR ENLISTED LEADERS OF OKINAWA ARE ON WAVE EIGHTY NINE EVERY THIRD FRIDAY OF EVERY MONTH.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.16.2017
    Date Posted: 06.20.2017 02:10
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48315
    Filename: 1706/DOD_104506854.mp3
    Length: 00:01:20
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, AFN Okinawa - Okinawa's Senior Enlisted Leaders Visit AFN, by Sgt Jack Gnosca, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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