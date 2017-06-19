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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.19.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers train with NATO Allies in Europe for Saber Strike 17.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS TRAIN WITH NATO ALLIES IN EXERCISE SABER STRIKE 17. COMPANY COMMANDER, CAPTAIN BRIAN LEE SAYS ITS VITAL FOR THE ALLIANCE TO MAINTAIN AND IMPROVE COOPERATION.

    "SO IT'S IMPORTANT FOR US TO BE ABLE TO HAVE A MULTI-NATIONAL, INTEROPERABLE BATTLEGROUP TOGETHER, TO BE ABLE TO MUSTER, WORK AS A WHOLE, AND MASS OURSELVES WHERE EVER WE'RE NEEDED ON NATO'S FRONT."

    LITHUANIAN ARMY CAPTAIN TOMAS MALAKAUSKAS AGREES, SAYING SOLDIERS FROM EVERY ARMY HAVE THE OPPORTUNITY TO IMPROVE.

    "THIS TRAINING IS IMPORTANT AND BENEFICIAL BECAUSE WE ARE STRENGTHENING OUR PARTNERSHIP AND SHOWING THAT WE'RE ABLE TO CONDUCT JOINT OPERATIONS AND WE HAVE OPPORTUNITY TO IMPROVE OUR SKILLS. SO JUST LEARNING FROM EACH OTHER AND SHARING THE EXPERIENCE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, CHECK OUT ARMY DOT MIL AND VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND WATCH OUR LATEST EPISODE OF SITREP. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.19.2017
    Date Posted: 06.19.2017 14:41
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48309
    Filename: 1706/DOD_104502108.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Brian Lee
    Saber Strike
    Lithuanian Army
    Tomas Malakauskas

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