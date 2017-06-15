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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.15.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    Army Reserve Soldiers are in Chad, Africa for medical training and Soldiers at Camp Zama, Japan participate in a field day put on by the Female Enrichment Mentorship Program.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    ARMY RESERVE SOLDIERS ARE IN CHAD FOR A MEDICAL TRAINING READINESS EXERCISE. CHIEF WARRENT OFFICER 2 DOUG SIRES SAYS THAT CHALLENGES HAVE ONLY MADE HIS TEAM STRONGER.

    "WE'RE WORKING HARD TO STRENGTHEN OUR RELATIONSHIP WITH OUR AFRICAN PARTNERS. THROUGH SIMILAR TECHINAL DIFFICULTIES IN THE FIELD OF BIOMED WE'RE ABLE TO FORM A A REALLY GOOD BOND QUICKLY WITH OUR CHADIAN COUNTERPARTS."

    SOLDIERS A PART OF THE FEMALE ENRICHMENT MENTORSHIP PROGRAM ON CAMP ZAMA, JAPAN HELD A FIELD DAY EVENT TO BUILD TEAM WORK. PARTICIPANT, SPECIALIST LUIS MOLINA, SAYS EVENTS LIKE THESE ARE VITAL TO UNDERSTANDING YOUR BATTLE BUDDY.

    "WHEN FEMALE SOLDIERS SEE THAT ALL THE MALE SOLDIERS AROUND THEM ARE SUPPORTING THEM IT HELPS THE COMMUNICATION AND THE TEAMWORK BETTER AND YOU KNW THE REAL ARMY AND THE REAL MISSION."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, GO TO ARMY-DOT-MIL. THATS YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.15.2017
    Date Posted: 06.15.2017 15:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48256
    Filename: 1706/DOD_104490604.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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