(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.15.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    NATO's Enhanced Forward Battle Group-Poland is taking part in Saber Strike 17 and Soldiers of 1-4 Infantry take the role of Op 4 at JMRC in Hohenfels very seriously.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    NATO'S ENHANCED FORWARD BATTLE GROUP-POLAND IS CONDUCTING A FIELD TRAINING EXCERCISE AS A PART OF SABER STRKIE 17. EXECUTIVE OFFICER, 2ND SQUADRON, 2ND CAVALRY REGIMENT MAJOR MIKE KRAYER, SAYS THE MISSION CAN ONLY BE ACCOMPLISHED WHEN EVERYONE IS ON THE SAME PAGE.

    "WE DON'T EVER ANTICIPATE FIGHTING AN ENEMY ALONE. UNDERSTANDING OUR ROLE ALONGSIDE OUR ALLIES UNDERSTANDING HOW WE BENEFIT EACH OTHER, I THINK THAT'S VERY IMPORTANT."

    SOLDIERS OF 1-4 INFANTRY AT THE JOINT MULTINATIONAL READINESS CENTER IN HOHENFELS GERMANY ARE TAKING ON THE ROLE OF OPPOSING FORCES FOR EXERCISE COMBINED RESOLVE 8. PLATOON LEADER FIRST LIEUTENANT MITCHELL HANSEN SAYS THE ROLE OF OP-4 IS A SERIOUS ONE.

    "WE USE REAL TACTICES, WE GO AT THEM LIKE WE NORMALLY WOULD. WE DON'T TAKE IT EASY ON THEM OR GIVE THEM ANY EASY WAYS OUT SO WE GOTTA MAKE IT AS REALISTIC AS POSSIBLE."

    FOR MORE NEWS AND INFORMATION, GO TO ARMY-DOT-MIL. THATS YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.15.2017
    Date Posted: 06.15.2017 15:14
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48254
    Filename: 1706/DOD_104490602.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Soldier
    NATO
    Hohenfels
    Army
    training
    1-4 Infantry
    JMRC
    Soldiers Radio News
    Saber Strike 17
    Enhanced Forward Battle Group-Poland

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT