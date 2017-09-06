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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.09.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    4th Infantry Division Soldiers were in France to dedicate a memorial and the Army is now presenting the Soldier's Certificate to graduates of initial training courses.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    U.S. SOLDIERS DEDICATED A MEMORIAL TO THE 4TH INFANTRY DIVISION IN MONTEBOURG, FRANCE AS PART OF THE 73RD ANNIVERSARY OF D-DAY. MAJOR GENERAL RYAN GONSOLVS, COMANDER, 4TH INFANTRY DIVISION, SPOKE AT THE EVENT.

    "TODAY WE REMEMBER THOSE SACRIFICES AND HONOR THE COURAGE OF THE 4TH INFANTRY DIVISION SOLDIERS AND OUR ALLIES WHO FOUGHT HERE IN MONTEBOURG."

    THE ARMY IS NOW PRESENTING THE SOLDIER'S CERTIFICATE TO ALL ENLISTED AND OFFICER TRAINEES GRADUATING FROM INITIAL ENTRY TRAINING COURSES. THIS CERTIFICATE IS SIGNED BY THE CHIEF OF STAFF OF THE ARMY AND THE SERGEANT MAJOR OF THE ARMY AND IS AN INITIATIVE BY THE ARMY'S SOLDIER FOR LIFE WORKING GROUP, EMPHASIZES A TRAINEE OFFICIALLY EARNING THE RIGHT TO BE CALLED A SOLDIER .FOR MORE INFORMATION ON THE SOLDIER'S CERTIFICATE, GO TO ARMY-DOT-MIL.

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ON SHARP RESTRICTED REPORTING. THATS YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.09.2017
    Date Posted: 06.09.2017 11:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48181
    Filename: 1706/DOD_104464441.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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