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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.06.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN060617B- Soldiers in Korea get a chance to laugh, and Multi-Domain Battle is the future of combat

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    COMEDIANS STEVE SIMEONE AND STEVE BYRNE TOOK TIME OUT OF THEIR COMEDY TOUR TO ENTERTAIN THE SOLDIERS AT US ARMY GARRISON HUMPHREYS, KOREA. STEVE BYRNE EXPLAINS WHY HE REACHES OUT TO THOSE WHO SERVE.

    "SO FOR ME IT'S JUST ALL ABOUT GRATITUDE, WHEN THEY COME UP AND SAY THANK YOU AFTERWARDS... WHEN IT’S JUST LIKE LOOK I'M JUST HERE FOR A WEEK YOUR HERE FOR A YEAR SOMETIMES LONGER AND I JUST WANT TO SAY THANK YOU, I LOVE YOU GUYS."

    TRAINING AND DOCTRINE COMMANDER GENERAL DAVID PERKINS IS ADDRESSING THE NEED FOR A JOINT COALITION EFFORT FOCUSING ON MULTI-DOMAIN BATTLE. HE'S TEAMING UP WITH U.S. ARMY PACIFIC COMMANDER GEN. ROBERT BROWN, TO ESTABLISH A TASK FORCE, WHICH ALLOWS SERVICES TO TEAM UP TO CONFRONT THREATS FROM DIFFERENT FORCES SIMULTANEOUSLY. GENERAL PERKINS SAYS THIS TEAMWORK IS ESSENTIAL TO WINNING THE NEXT CAMPAIGN IN A COMPLEX BATTLE-SPACE. FOR MORE INFORMATION ON MULTI-DOMAIN BATTLE, HEAD OVER TO ARMY.MIL TO READ THE STORY IN ITS ENTIRETY.

    . THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.06.2017
    Date Posted: 06.06.2017 15:15
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48138
    Filename: 1706/DOD_104452563.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 9
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Gen. David Perkins
    Steve Simeone
    Steve Byrne
    Gen. Robert Brown

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