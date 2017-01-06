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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.01.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN060217B- American Paratroopers are honored in France and Alaska National Guard delivers lifesaving drug to rural areas.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE SAINTE-MERE-EGLISE COMMUNITY IN FRANCE MARKED THE UPCOMING 73RD ANNIVERSARY OF D-DAY WITH A MONUMENT DEDICATED TO THE AMERICAN PARATROOPERS THAT LIBERATED THEM. 82ND AIRBORNE DIVISION BRIG. GEN. MATTHEW MCFARLANE DELIVERED OPENING COMMENTS.
    "IF YOU LOOK UPON THE CROWDS GATHERED HERE TODAY WE SEE THE CITIZEN AND LEADERS OF SAINTE-MERE-EGLISE AND WE SEE MILITARY SERVICEMEMBERS YOUNG TOGETHER WHEN THAT FIRST PARATROOPER LANDED HERE ON JUNE 6 1944.”

    ALASKA NATIONAL GUARDSMEN FROM THE COUNTER-DRUG SUPPORT PROGRAM TRAVELED TO GALENA, ALASKA, TO DELIVER THE RESCUE DRUG NARCAN, SGT ELIJAH GUTIERREZ, EXPLAINS THE IMPORTANCE OF DISTRIBUTING THE OVERDOSE REVERSAL DRUG TO RURAL AREAS
    "THE ALASKA NATIONAL GUARD HAS PARTNERED WITH THE STATE OF ALASKA THIS WOULD BE A GREAT RESOURCE TO HAVE OUT IN RURAL AREAS WHERE WAITING FOR SECONDARY LEVEL OF CARE MIGHT TAKE A LITTLE BIT LONGER AND BUYING YOURSELF 35/45 MINUTES COULD BE VITAL.”
    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR SITREP EPISODE ON SHARP RESTRICTED REPORTING. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.01.2017
    Date Posted: 06.02.2017 11:57
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48095
    Filename: 1706/DOD_104439017.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    BG Matthew McFarlane
    Sgt. Elijah Gutierrez

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