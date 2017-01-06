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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    06.01.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN010617A- General Mark Milley sends out a message before the Army Birthday and PEO hosts the National Guard in Virginia.

    SERGEANT LAURA MARTIN , SOLDIERS RADIO NEWS

    THE ARMY'S 2 HUNDRED 42ND BIRTHDAY IS JUST AROUND THE CORNER AND THE CHIEF OF STAFF OF THE ARMY, GENERAL MARK MILLEY, HAS A MESSAGE FOR HIS TROOPS ON THIS SPECIAL OCCASION.

    "ALL OF YOU, EACH AND EVERY ONE WEARING THE UNIFORM TODAY OF AN AMERICAN SOLDIER IS CARRYING ON A LEGACY OF THE SOLDIERS THAT CAME BEFORE YOU. YOU TRULY ARE HELPING MAKE THE WORLD A SAFER PLACE TODAY AND BOTH SERGEANT MAJOR AND I THANK YOU FOR YOUR SERVICE."

    PROGRAM EXECUTIVE OFFICE, OR P-E-O, SOLDIER HOSTED A DELEGATION OF NATIONAL GUARD LEADERSHIP AT FORT BELVOIR, VIRGINIA. MAJOR HAVARD WILES EXPLAINS WHY IT'S SO IMPORTANT TO THE NATIONAL GUARD TO UNDERSTAND THE P-E-O ACQUISITION PROCESS.

    " THE GENERAL OFFICERS HERE, ARE IN STATES THAT RECEIVE A LOT OF THIS EQUIPMENT, PLUS WE WANTED THE GENERAL OFFICERS TO UNDERSTAND HOW THEY GO ABOUT EQUIPPING THE SOLDIERS AND HOW THEY GO ABOUT DEVELOPING NEW EQUIPMENT."

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ON SHARP RESTRICTED REPORTING. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.01.2017
    Date Posted: 06.01.2017 13:54
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48079
    Filename: 1706/DOD_104436334.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 16
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Gen. Mark Milley
    Maj. Havard Wiles

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