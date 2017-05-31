SRN053117B- United Accord 2017 ends in Africa and Celebrating Asian American Pacific Islander History Month
SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS
UNITED ACCORD 20-17 CAME TO A CLOSE IN GHANA WHERE AFRICAN AND WESTERN NATIONS CAME TOGETHER TO REFLECT ON THEIR PREVIOUS WEEKS TOGETHER. ATTORNEY, CAPTAIN LESLIE SCHMIDT, EXPLAINS THE IMPORTANCE OF WORKING HAND-IN-HAND.
"WELL BEING ABLE TO WORK WITH THE LOCAL NATIONAL POPULATION IS ABSOLUTELY KEY, UNDERSTANDING HOW THEY DO BUSINESS AND HOW WE CAN BEST FIT IN O SUPPORT THEM IS KEY TO ANY SUCCESS THAT WE'LL BE ABLE TO HAVE."
IN HONOR OF ASIAN AMERICAN/PACIFIC ISLANDER HISTORY MONTH, STAFF SERGEANT HAO-TING LEE TALKS ABOUT REPRESENTING HER ETHNICITY IN THE U-S ARMY DURING AN OBSERVANCE ON YONGSAN IN KOREA.
"...THERE IS A CHANCE THAT YOU WILL BE THERE. "
HEAD OVER TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP, ALL ABOUT RESTRICTED REPORTING OF SEXUAL ASSAULT. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.
|Date Taken:
|05.31.2017
|Date Posted:
|05.31.2017 16:36
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|48071
|Filename:
|1705/DOD_104432216.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|US
|Web Views:
|11
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This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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