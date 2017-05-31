(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.31.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN053117B- United Accord 2017 ends in Africa and Celebrating Asian American Pacific Islander History Month

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    UNITED ACCORD 20-17 CAME TO A CLOSE IN GHANA WHERE AFRICAN AND WESTERN NATIONS CAME TOGETHER TO REFLECT ON THEIR PREVIOUS WEEKS TOGETHER. ATTORNEY, CAPTAIN LESLIE SCHMIDT, EXPLAINS THE IMPORTANCE OF WORKING HAND-IN-HAND.

    "WELL BEING ABLE TO WORK WITH THE LOCAL NATIONAL POPULATION IS ABSOLUTELY KEY, UNDERSTANDING HOW THEY DO BUSINESS AND HOW WE CAN BEST FIT IN O SUPPORT THEM IS KEY TO ANY SUCCESS THAT WE'LL BE ABLE TO HAVE."

    IN HONOR OF ASIAN AMERICAN/PACIFIC ISLANDER HISTORY MONTH, STAFF SERGEANT HAO-TING LEE TALKS ABOUT REPRESENTING HER ETHNICITY IN THE U-S ARMY DURING AN OBSERVANCE ON YONGSAN IN KOREA.

    "...THERE IS A CHANCE THAT YOU WILL BE THERE. "

    HEAD OVER TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP, ALL ABOUT RESTRICTED REPORTING OF SEXUAL ASSAULT. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.31.2017
    Date Posted: 05.31.2017 16:36
    Category: Newscasts
    Audio ID: 48071
    Filename: 1705/DOD_104432216.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 11
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Ssg.Haoting Lee
    Cpt. Leslie Schmiidt

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT