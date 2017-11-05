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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.11.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN051217B- Guardian Response 17 kicks off in Indiana and Fallen Law-Enforcement Officers are remembered at Joint Base Lewis-McChord

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    MORE THAN 6,000 ARMY RESERVE AND NATIONAL GUARD SOLDIERS ARE IN SOUTHERN INDIANA PARTICIPATING IN GUARDIAN RESPONSE 17 TO PREPARE FOR POTENTIAL CATASTROPHES. 409TH SUPPORT MEDICAL COMPANY SPECIALIST STACY BICKLER

    "THIS IS A MISSION ON U.S. SOIL AND IF THIS HAPPENED, IT'S OUR PEOPLE. AND KNOWING THAT WERE DOING IT AND WERE DOING IT TO THE BEST OF OUR ABILITIES AND DOING EVERYTHING WE CAN. IT'S KIND OF A GOOD FEELING WERE NOT GOING TO LET ANYONE DOWN. "

    A POLICE MEMORIAL WAS HELD AT JOINT BASE LEWIS- MCCHORD WASHINGTON TO PAY RESPECTS TO THE MEN AND WOMEN OF LAW ENFORCEMENT THAT FELL DURING THE LINE OF DUTY

    "THE LAW ENFORCEMENT MEMORIAL WAS A JOINT EFFORT BETWEEN THE 42 MP BRIGADE AND THE MP'S AT JBLM AND THE PIERCE COUNTY LAW ENFORCEMENT. WE CAME TOGETHER TODAY TO COMMEMORATE THEIR LIFE AND REMEMBER THEM IT NOT ONLY BENEFITS THE FAMILIES THAT WERE HERE TONIGHT BUT IT BENEFITS THOSE WHO HAD SOME TYPE OF PART IN THE CEREMONY”

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SOLDIERS, WORKFORCE WARRIOR. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.11.2017
    Date Posted: 05.11.2017 16:53
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47863
    Filename: 1705/DOD_104357332.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Spc. Stacy Bickler

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