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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    05.08.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN050817B- U.S. and Slovenian Special forces work together for a safer Europe and The National Guard Innovation Team is looking for experts

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    U.S. AMD SLOVENIAN SPECIAL FORCES ARE TRAINING TOGETHER IN SERBIA TO INCREASE THE CAPABILITIES OF THE SERBIAN ANTI-TERRORISM UNIT. U.S. EMBASSY DEFENSE OPS CHIEF LT. COL. COREY SHEA DISCUSSES THE IMPORTANCE OF THE PARTNERSHIP

    "THE US AND SERBIAN PARTNERSHIP IS VERY IMPORTANT, NOT JUST TO BOTH THE US AND SERBIA BUT TO THE ENTIRE REGION THERE ARE BLIND ACTORS TRYING TO USE THIS REGION TO BOTH STAGE ATTACKS IN OTHER AREAS OR TO RECRUIT FIGHTERS FOR OPERATIONS IN SYRIA AND IRAQ ."

    CHIEF OF THE NATIONAL GUARD BUREAU GEN JOSEPH L. LENGYEL IS LOOKING FOR EXPERTS IN THEIR FIELD REGARDLESS OF RANK FOR THE NEW NATIONAL GUARD INNOVATION TEAM.

    "WE ARE SEEKING GUARD SENIOR EXECUTIVES WITH EXPERT LEVEL TALENT IN EVERYTHING FROM CYBER, FINANCE, INFRASTRUCTURE, MANAGEMENT, AGRICULTURE ANALYTICS AND THE LIST GOES ON. THIS PART TIME TEAM WILL APPLY IT’S BEST IDEAS AND EXPERIENCES TO ADDRESS OUR NATIONS DEFENSE CHALLENGES. ."

    CHECK OUT THE NATIONAL GUARDS YOUTUBE PAGE FOR HOW TO APPLY.
    THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 05.08.2017
    Date Posted: 05.08.2017 14:51
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47812
    Filename: 1705/DOD_104340661.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Gen. Joseph Lengyel
    Lt.Col. Corey Shea

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