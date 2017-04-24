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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    04.24.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    SRN042417B- Multi-National live fire exercise in Hungry and The Defense Secretary travels to Jerusalem.

    SERGEANT LAURA MARTIN, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE 4/10 CAVALRY REGIMENT TRAVELED TO HUNGRY TO PARTICIPATE IN A COMBINED LIVE FIRE EXERCISE WITH THE HUNGARIAN ARMY. 4/10COMMANDER CAPTAIN ERIC RUFF EXPLAINS HIS MISSION
    .
    "OUR MISSION HERE IS TO PROVIDE REASSURANCE TO OUR NATO ALLIES AND TO WORK WITH THEM AND I DON'T THINK THAT COULD BE ENCAPSULATED BETTER THAN THIS EVENT HERE TODAY, AND I HAVE 100% CONFIDENCE IN OUR ABILITY TO SYNCHRONIZE COMBINED ARMS "

    DEFENSE SECRETARY JIM MATTIS TRAVELED TO JERUSALEM TO MEET WITH THE ISRAELI PRIME MINISTER AND DISCUSS OUR PARTNERSHIP AND THE CURRENT THREATS THEY ARE FACING.

    "ITS IMPORTANT THAT WE REMIND OURSELVES THAT IF GOOD PEOPLE DON'T BAND TOGETHER, THAN BAD PEOPLE CAN DO A LOT OF DAMAGE IN THIS WORLD. AND WERE COMMITTED TO STOPPING THAT, AND DOING WHATEVER IT TAKES TO PASS ON PEACE AND FREEDOM TO THE NEXT GENERATION."

    VISIT THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL FOR OUR LATEST EPISODE OF SITREP ALL ABOUT RE-ENLISTING. THANKS FOR LISTENING TO SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 04.24.2017
    Date Posted: 04.24.2017 15:16
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47649
    Filename: 1704/DOD_104297973.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Def. Sec. Jim Mattis
    Cpt. Eric Ruff

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