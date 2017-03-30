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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.30.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    The Department of the Army announced the 2017 deployment of soldiers from the 1st Armored Division Headquarters out of Fort Bliss, TX and Soldiers participate in a field training exercise in Korea.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    THE DEPARTMENT OF THE ARMY ANNOUNCED THE SUMMER 2017 DEPLOYMENT OF APPROXIMATELY 400 SOLDIERS FROM THE 1ST ARMORED DIVISION HEADQUARTERS, FROM FORT BLISS, TEXAS, TO IRAQ IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE. THE DIVISION HEADQUARTERS WILL BE RESPONSIBLE FOR MISSION COMMAND OF COALITION TROOPS TRAINING, ADVISING AND ASSISTING IRAQI SECURITY FORCES.

    SOLDIERS ON CAMP HUMPHREYS IN KOREA PARTICIPATED IN A FIELD TRAINING EXERCISE THAT INVOLVED CASUALTY EVACUATIONS AND EVEN LIVE SURGERIES. HEALTH READINESS DEPUTY COMMANDER, LIEUTENANT COLONEL DONALD KIMBLER, SAYS THIS IS THE BEST WAY TO PREPARE FOR DEPLOYED EMERGENCY SITUATIONS.

    "WE'RE DOING SOME PRETY LARGE ABDOMINAL SURGERIES AND SOME DENTAL PROCEDURES UNDER ANY FORM ANESTHESIA FROM SEDATION TO A SPINAL ANESTHESIA TO A FULL GENERAL ANESTHETIC OUT HERE IN THE FIELD."

    CHECK OUT OUR LATEST SITREP ON THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.30.2017
    Date Posted: 03.30.2017 13:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47360
    Filename: 1703/DOD_104225654.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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