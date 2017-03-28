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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.28.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    1-8th Infantry hosted their second Children's Day in Romania and the Army now offers a two-year enlistment option.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    1-8TH INFANTRY HOSTED THEIR SECOND CHILDREN'S DAY IN ROMANIA. SECOND LIEUTENANT RACHEL BASSETT SAYS THE DAY WAS A SUCCESS BY BRINGING SOLDIERS AND THE LOCAL COMMUNITY TOGETHER.

    "THE KIDS WERE REALLY REALLY HAPPY TO BE HERE AND MEET US AND JUST PLAY AND HAVE SOME FUN. WE DRAGGED THEM AROUND ON SOME EVACUATION SKECOS AND THEY HAD A REALLY GOOD TIME."

    THE ARMY NOW HAS A TWO-YEAR ENLISTMENT OPTION FOR OVER 90 DIFFERENT MOS'S. THIS OPTION IS AN INCENTIVE FOR CIVILIANS INTERESTED IN JOINING THE ARMY WHO ARE UNSURE ABOUT COMMITTING FOR THREE OR MORE ACTIVE YEARS OF SERVICE. SOLDIERS WHO ARE FOUND ELIGIBLE FOR THE NEW PLAN WILL DO TWO YEARS OF ACTIVE DUTY, FOLLOWED BY TWO YEARS IN THE RESERVE AND THEN FOUR YEARS IN THE INACTIVE READY RESERVE. GO TO ARMY.MIL FOR MORE INFORMATION.,

    AND CHECK OUT OUR LATEST EPISODE OF "SOLDIERS" ON THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.28.2017
    Date Posted: 03.28.2017 11:28
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47323
    Filename: 1703/DOD_104216338.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 6
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Soldier
    Romania
    Army
    1-8th Infantry
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    two-year enlistment option

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