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    Soldiers Radio News

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    UNITED STATES

    03.24.2017

    Audio by Sgt. Audrey Santana 

    Defense Media Activity - Army

    U.S. Soldiers are in Slovenia for the multinational training exercise Vanguard Proof and IMCOM Europe holds their 2017 Best Warrior Competition.

    SERGEANT AUDREY SANTANA, SOLDIERS RADIO NEWS

    U-S SOLDIERS ARE IN SLOVENIA FOR THE COMBINED TRAINING EXERCISE VANGUARD PROOF. LIEUTENANT COLONEL BRIAN KETZ COMMANDER OF THE 16TH SPECIAL TROOPS BATTALION, EXPLAINS THEIR MISSION.

    "VANGUARD PROOF IS AN EXERCISE WHERE WE'LL DEMONSTRATE ALL THE CAPABILITIES OF THE BATTALION TO SUPPORT A STRONG EUROPE. WHAT WE'RE FOCUSING ON IS CAPABILITIES INSIDE THE ORGANIZATION SUCH AS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, FINANCE, EOD OPERATIONS, AND AIRBORNE OPERATIONS. "

    INSTALLATION MANAGEMENT COMMAND EUROPE, HELD THEIR 20-17 BEST WARRIOR COMPETITION IN GERMANY. ATLANTIC REGION SOLDIER OF THE YEAR, PFC DOUGLAS LANNING SAYS CHALLENGING YOURSELF IS ALWAYS A GOOD THING.

    "YOU KNOW, IT'S ALWAYS A GREAT EXPIERENCE TO DO SOMETHING NEW. THE FEAR OF THE UNKNOWN IS ALWAYS SCARY SO I SUGGEST TO EVERYONE TO COME OUT AND JUST DO IT BECAUSE IT CAN BE DONE."

    CHECK OUT OUR LATEST EPISODE OF "SOLDIERS" ON THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL.
    THAT'S YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.24.2017
    Date Posted: 03.24.2017 10:18
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47288
    Filename: 1703/DOD_104203025.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Audrey Santana, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    Germany
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    IMCOM Europe
    Vanguard Proof
    2017 Best Warrior Competition

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