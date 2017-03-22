(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.22.2017

    Audio by Sgt. Laura Martin 

    Defense Media Activity - Army

    Maj. Gen. Jason Evans testifies to the House Armed Forces Committee on Army Social Media Policies and how Human Resources Command determines PCS options.

    SERGEANT LAURA MARTIN , SOLDIERS RADIO NEWS.

    ARMY DIRECTOR OF MILITARY PERSONNEL MANAGEMENT MAJ GEN JASON EVANS TESTIFIED TO THE HOUSE ARMED SERVICES COMMITTEE ON OUR ARMY SOCIAL MEDIA POLICIES.

    " HARASSMENT, BULLYING, DISCRIMINATION, RETALIATION. AND ANY TYPE OF MISCONDUCT THAT UNDERMINDS DIGNITY AND RESPECT WILL NOT BE TOLERATED. THESE ACTIONS ARE FUNDAMENTALLY IN OPPOSITION TO THE ARMY VALUES AND ARE PROHIBITED BEHAVIORS. THIS PROHIBITION APPLIES TO ALL TIME AND TO ALL FORMS OF VIRTUAL AND ELECTRONIC MEDIA""

    HUMAN RESOURCES COMMAND SERGEANT MAJOR DENNIS BELLINGER EXPLAINS HOW HRC DETERMINES YOUR PCS OPTIONS.

    "OPTIONS TO PCS CHANGE DAILY HERE ASSIGNMENT LOCATIONS ARE BASED ONE ON THE ARMY MANNING REQUIREMENTS, ON THE SOLDIERS PROFFESSIONAL DEVELOPMENT NEEDS AND THEN ON THE SOLDIERS PREFERENCE IN THAT ORDER."

    GO TO THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL AND CHECK OUT OUR LATEST EPISODE OF "SITREP", COMMON MISTAKES ON THE N-C-O-E-R.

    THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.22.2017
    Date Posted: 03.22.2017 14:32
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47260
    Filename: 1703/DOD_104192536.mp3
    Length: 00:00:00
    Year 2017
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 1
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Laura Martin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Soldier
    policies
    Army
    HRC
    Soldiers Radio News
    PCS orders
    solcial media

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT