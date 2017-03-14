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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.14.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US and Polish Soldiers train together to improve interoperability during Operation Atlantic Resolve.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    U-S AND POLISH SOLDIERS CAME TOGETHER TO TRAIN ON CALL FOR FIRE TECHNIQUES TO IMPROVE INTEROPERABILITY DURING OPERATION ATLANTIC RESOLVE. CAPTAIN TOMASZ SPENA SAYS LEARNING U-S PROCEDURES HELPS SOLDIERS IN THE POLISH ARMY WORK WELL INSIDE NATO.

    "FOR FUTURE COOPERATION, OUR SOLDIER WILL KNOW, WHAT YOU EXPECT FROM US. HOW WE SHOULD ACT AND OUR SOLDIERS FIND OUT ABOUT YOUR POSSIBILITY."

    STAFF SERGEANT TROY ARMSTRONG SAYS THE GOAL OF THE TRAINING IS TO ALLOW SOLDIERS FROM EITHER ARMY TO CALL FOR FIRE FROM BOTH U-S AND POLISH ARTILLERY BATTERIES.

    "I THINK IT'LL BE A HUGE SUCCESS FOR BOTH ARMIES BECAUSE WE CAN ACTUALLY IMPLEMENT OUR CALL FOR FIRE PROCEDURES WITH THEIR ARTILLERY AND THEN THEY CAN ALSO DO THE SAME WITH US SO THAT'D BE GREAT."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.14.2017
    Date Posted: 03.14.2017 14:05
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47161
    Filename: 1703/DOD_104163667.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Atlantic Resolve
    Tomasz Spena
    Troy Armstrong

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